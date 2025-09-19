Haberler

Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Yoldere Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

