Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Yoldere Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN