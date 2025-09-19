Mardin'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Yoldere Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa