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Mardin'de Hafif Ticari Araç Bisiklete Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

1 Aralık 2023 18:49 Son Güncelleme: 18:50 Abone Ol

Mardin'de İpekyolu Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç bisiklet sürücüsüne çarptı ve 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.