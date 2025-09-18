Haberler

Mardin'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 51 Bin Paket Ele Geçirildi

Mardin'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 51 Bin Paket Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de gerçekleştirilen polis operasyonlarında toplam 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin adet elektronik nargile ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin adet elektronik nargile ele geçirildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe'de ise KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada bir tırda yapılan aramada 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin adet elektronik nargile ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.