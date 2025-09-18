Mardin'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 51 Bin Paket Ele Geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin adet elektronik nargile ele geçirildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe'de ise KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada bir tırda yapılan aramada 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin adet elektronik nargile ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MARDİN