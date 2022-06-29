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Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alına bilgilere göre, Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmada adli makamların talimatları ile harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli F.T.'nin ikametinde yapılan aramada satışa hazır halde 308 gram toz esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Midyat Mardin 3. Sayfa Haberler

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