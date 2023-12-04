İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin Dargeçit'teki Kahramanlar-32 operasyonunda 1'i kırmızı kategoride aranan Orhan Elma olmak üzere 2 teröristin...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin Dargeçit'teki Kahramanlar-32 operasyonunda 1'i kırmızı kategoride aranan Orhan Elma olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin Dargeçit'teki Kahramanlar-32 operasyonunda 1'i kırmızı kategoride aranan Orhan Elma olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi