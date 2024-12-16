Mardin'de Gelin Arabasına Çıkan Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Kızıltepe'de bir otomobilin gelin arabasının üzerine çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin gelin arabasının üstüne çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan düğün arabasına çarpıp üstüne çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa