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Mardin'de Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Arasında Kavga

Mardin'de Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Arasında Kavga
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında galibiyet sevinci sonrası çıkan kavga büyük bir gerginliğe neden oldu. Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları, meydanda Fenerbahçe taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Gerginlik bir anda kavgaya dönüştü ve taraftarlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki sağduyulu bazı taraftarlar, vatandaşlar ve esnaflar, kavgayı ayırmaya çalıştı. İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik amatör kameraya yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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