Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 16 Kişi Tutuklandı

Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 16 Kişi Tutuklandı
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Mardin'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari suçlu tutuklandı. Son bir hafta içinde toplamda 70 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 16 firari, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mardin polisi, son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda toplam 70 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 18 yıl 3 ay, "Bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de güvenlik güçlerince yakalanarak adalete teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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