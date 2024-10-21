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Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 13 Tutuklama

Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 13 Tutuklama
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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 13 firari suçlu, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 13 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 58 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay 25 gün ve dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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