Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 13 Tutuklama

Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 13 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari suçlu, yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 13 firari suçlu, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında "yağma" suçundan "13 yıl 9 ay" ve " kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa mardin Suç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü) 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.