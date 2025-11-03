Haberler

Mardin'de Firari Şahıslara Yönelik Operasyon: 53 Kişi Yakalandı

Mardin polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahısları yakalamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 53 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında ciddi suçlardan aranan şahıslar da bulunuyor.

Mardin polis ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 53 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "hırsızlık" suçlarından 7 yıl 1 ay ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile birlikte dolandırıcılık, yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan şahısların da yer aldığı bildirildi. - MARDİN

