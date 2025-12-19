Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı

Mardin'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Artuklu ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüklerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN