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Mardin'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Mardin'de Firari Hükümlüler Yakalandı
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Mardin'de, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı. Emniyetin yürüttüğü çalışmalar sonucu her iki şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Mardin'de, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firari hükümlü ile 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan aranan ve bu suçtan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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