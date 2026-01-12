Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Güncelleme:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişiyi yakaladı. Uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit gibi suçlarla aranan kişilerin bulunduğu operasyonda, vatandaşların ihbarları önemle vurgulandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan aranması bulunan toplam 60 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Ayrıca kasten öldürme, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şahısların da yakalandığı belirtildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu. Yapılan ihbarların gizlilik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
