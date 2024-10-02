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Mardin'de Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 85 yıl, 8 ay, 1 gün hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından arandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 85 yıl, 8 ay, 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, bu çerçevede şüphelendikleri 2 kadını durdurduğu belirtilen açıklamada, şahısların yapılan kontrollerinde 1 kadının 'evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan şüpheli olduğu, diğer şahsın ise 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 33 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 85 yıl, 8 ay, 1 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Artuklu 3-sayfa Güncel mardin Hukuk Suç

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