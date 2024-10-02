Mardin'de Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 85 yıl, 8 ay, 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, bu çerçevede şüphelendikleri 2 kadını durdurduğu belirtilen açıklamada, şahısların yapılan kontrollerinde 1 kadının 'evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan şüpheli olduğu, diğer şahsın ise 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 33 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 85 yıl, 8 ay, 1 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN