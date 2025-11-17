Mardin'de Firari Hükümlü ve Suçluların Yakalanmasına Yönelik Operasyonlar Sürediyor

Mardin'de polis ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyon ve denetimlerde, farklı suçlardan arandığı tespit edilen toplam 68 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 15 yıl 4 ay, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ise 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de bulunduğu bildirildi.

Ayrıca, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, yağma, konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan aranan şahısların da yakalandığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti. - MARDİN