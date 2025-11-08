Mardin'de Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "nitelikli yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda hükümlü gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine gönderildi.