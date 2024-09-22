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Mardin'de Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Arasında Kavga

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında galibiyet sevinci sonrası çıkan kavgada, taraftarlar birbirlerine vurdu. Kavga, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi ve amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Mardin'de Fenerbahçe- Galatasaray taraftarları arasında kavga kamerada

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavga, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları, meydanda Fenerbahçe taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Gerginlik bir anda kavgaya dönüştü ve taraftarlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki sağduyulu bazı taraftarlar, vatandaşlar ve esnaflar, kavgayı ayırmaya çalıştı.

İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik amatör kameraya yansıdı.

Mardin'de Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Arasında Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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