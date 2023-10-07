Mardin'de Eşiyle Tartışan Adam İntihar Etti
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Mardin'de eşi Semra Durak'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Ömer Durak hayatını kaybetti.
Mardin'de eşi Semra Durak'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Ömer Durak hayatını kaybetti.
Olay, 2 Ekim akşamı Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Ömer Durak, 4 çocuk annesi 36 yaşındaki Semra Durak ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer Durak, eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ömer Durak, olaydan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa