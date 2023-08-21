Mardin'de Eşini Yaralayan Zanlı İntihar Girişiminde Bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın, eşini bıçaklayarak yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası çocuklar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşini bıçakla yaralayan zanlı, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi 8. Cadde'deki bir apartman dairesinde 2 çocuğunu odaya kilitleyen V.B. (38), eşi Ş.B'yi (34) bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kilitli kapısını kıran itfaiye ekipleri, yaralı Ş.B'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada kilitlediği başka bir odada bulunan V.B'nin çok sayıda ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Ş.B ile V.B, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca kilitli odadan çıkarılan 2 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.