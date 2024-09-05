Mardin'de Elektrik Panosu Patladı, Korku Dolu Anlar Yaşandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik panosu patladı, yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı.

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Urfa Caddesi üzerinde sokak başında elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında elektrik panosundan alevler yükseldi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine elektrik şirketi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. - MARDİN