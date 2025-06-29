Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan Genç Adam Hayatını Kaybetti

Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kutsal Engin köyünde kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Mahmut Öztemel, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Mahmut Öztemel hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kutsal Engin köyünde 2 çocuk babası Mahmut Öztemel, evinde demiri kaynattığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztemel, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztemel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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