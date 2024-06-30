Üye Girişi
Haberler

Mardin'de El Yapımı Patlayıcı Patladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcıların gece saatlerinde mahalle içerisinde patlamasıyla vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcıların gece saatlerinde mahalle içerisinde patlamasıyla vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mazıdağı Mardin Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title