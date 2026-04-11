Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil anayola çıktı

Artuklu-Kızıltepe kara yolu Türkmen Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunda otomobilini park etmek isteyen sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra geri hareket etmeye başlayan otomobil, kontrolden çıkarak anayola kadar ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, otomobile müdahale ederek durdurdu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı