Mardin'de düzenlenen operasyonlarda aranan 17 kişi tutuklandı
Mardin'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 76 kişiden 17'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent son bir haftada aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76 şüpheliden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 76 kişiden 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent son bir haftada aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76 şüpheliden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN