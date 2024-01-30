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Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Ocak arasında yapılan çalışmalarda 48 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Mardin Tutuklama Güvenlik Cezaevi Yakalama Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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