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Mardin'de düşen asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanda düşen asansörde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde düşen asansörde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanda asansöre binen 32 yaşındaki Z.Ç, 12 yaşındaki Z.Ü ve 40 yaşındaki S.Ü., asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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