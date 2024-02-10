Mardin'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı

Mardin'de polis ekiplerinin durduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtaki 3 şüphelinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN