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Mardin'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı

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Mardin'de polis ekiplerinin durduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Mardin'de polis ekiplerinin durduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtaki 3 şüphelinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kızıltepe Mardin Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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