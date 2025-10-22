Mardin'de Durdurulan Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde polis tarafından durdurulan bir aracın içinde 4 ruhsatsız tabanca bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 4 tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN
