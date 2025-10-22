Haberler

Mardin'de Durdurulan Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Mardin'de Durdurulan Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde polis tarafından durdurulan bir aracın içinde 4 ruhsatsız tabanca bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 4 tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
'Gülen Bebek' olarak tanınan Ökkeş Bebek hayatını kaybetti

"Gülen Bebek" Ökkeş'ten kahreden haber
Fenerbahçe'den kovulan Mourinho'nun söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'den kovulduktan sonra söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.