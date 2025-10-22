Mardin'de Durdurulan Araçta 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 4 tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN