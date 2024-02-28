Mardin'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

Mardin'de trafik ekipleri tarafından dron destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik denetimlerini dron destekli yapmaya başladı.

Yapılan denetimlerde toplam 233 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandığı belirtildi. - MARDİN