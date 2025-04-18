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Mardin'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, adli ve idari ceza uygulandı. Sürücü hakkında 65 bin 69 lira para cezası ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

Mardin'de drift yapan sürücüye ağır ceza

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye, hem adli hem de idari işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'de bir sürücünün aracıyla drift yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği ve aracın plakası kısa sürede tespit edildi.

Sürücü hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatılırken, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri kapsamında 65 bin 69 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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