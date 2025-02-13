Mardin'de Dicle Elektrik Trafosunda Yangın

Mardin'de Dicle Elektrik'e ait trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi İpekyolu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Dicle Elektrik'e ait trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. - MARDİN