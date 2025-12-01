Mardin'de Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 06 ZIN 91 plakalı otomobil, Yüce Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa