Mardin'de Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 ZIN 91 plakalı otomobil, Yüce Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN