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Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'de, Kahramanmaraş merkezli gece 04.17'de gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'de, Kahramanmaraş merkezli gece 04.17'de gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Artuklu ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sitenin kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yerin beşik gibi sallandığı anlar yer aldı. - MARDİN

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Mardin 3. Sayfa Haberler

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