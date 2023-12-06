Mardin'de Denetimlerde 170 Araç Trafikten Men Edildi

Mardin'de kasım ayında yapılan denetimlerde 170 araç trafikten men edildi, kural ihlallerinde bulunan araç sürücülerine 15 milyon 633 bin 20 lira cezai işlem uygulandı.

Mardin'de kasım ayında yapılan denetimlerde 170 araç trafikten men edildi, kural ihlallerinde bulunan araç sürücülerine 15 milyon 633 bin 20 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce hatalı parklar, kırmızı ışık, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

1-30 Kasım 2023 tarihleri arası yapılan denetimlerde 79 bin 577 araç kontrol edilirken trafik kurallarını ihlal eden 9 bin 752 araç sürücüsüne 15 milyon 633 bin 20 lira cezai işlem uygulandı, 170 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca 631 okul taşıtı denetlenirken, 457 sürücüye bilgilendirme eğitimi ve 5 bin 392 öğrenciye de eğitim verildi. - MARDİN