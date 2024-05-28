Mardin'de demir korkulukta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Kasımıye İlköğretim Okulu bahçesinde kız çocuğunun eli korkuluğa saplandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri eşliğinde spiral ile şiş parçasını keserek çocuğu kurtardılar. Yaralı çocuk daha sonra ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MARDİN