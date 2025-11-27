Haberler

Mardin'de Çocuk ve Gençlerin Güvenliği İçin Denetim Uygulaması

Güncelleme:
Mardin ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 138 okul çevresi ve 69 umuma açık yer kontrol edildi, 732 kişi sorgulandı.

Mardin ve ilçelerinde 48 ekip ve 95 personelin katılımıyla "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, denetim kapsamında 138 okul çevresi, 69 umuma açık yer, 16 metruk bina, 27 park ve bahçenin kontrol edildiği belirtildi. Ayrıca, 732 şahıs sorgulandı, 315 araç ve sürücüsü denetlendi, 4 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. Açıklamada, "Çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
