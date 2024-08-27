Mardin'de çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çocuğa yapılan işkence olayında yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı. Çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocuğun anne ve babası ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı.
Olay, dün Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN