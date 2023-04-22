Mardin'de çocuğun silahla oyunu kuzenini hayattan kopardı

Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından vurulan kuzeni hayatını kaybetti.

Olay, Derik ilçesinin kırsal Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Y.G. (14) tabanca ile oynamaya başladı. Tabanca Y.G.'nin elindeyken kazara ateş aldı. Tabancada çıkan kurşun bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat G.'nin (27) karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vedat G., Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Y.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN