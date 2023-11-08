Mardin'de cinsel istismar iddiasıyla tutuklama

Mardin'de bir kişi, ayrıldığı dini nikahlı eşinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre, eşin annesi ve kız kardeşi tarafından teslim edilen cinsel içerikli görüntüler delil olarak kullanıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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1) İSTİSMARDAN TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN AVUKATI, ŞİKAYETÇİ KADININ KIZ KARDEŞİNE İSTİSMARINI ORTAYA ÇIKARDI

MARDİN'de S.E. (40), ayrıldığı dini nikahlı eşi Heja Ö. (19), kendisine 16 yaşınayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olunca tutuklandı. S.E.'nin resmi nikahlı eşi, avukatları Gurbet Bilbay'a, Heja Ö.'nün annesi Şükran (43) ve 15 yaşındaki kız kardeşi M.B.Ö. ile yaşadığı cinsel içerikli görüntüleri teslim etti. M.B.Ö. koruma altına alınırken, gözaltına alınan Heja ve Şükran Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mardin'de bir işletmede aşçı olarak çalışan evli ve 8 çocuk babası S.E. iddiaya göre geçen yıl mart ayında işletmenin sahibi Şükran Ö.'nün isteğiyle kızı Heja Ö. ile dini nikahla evlendi. Heja Ö. ve S.E., yaşanan tartışmanın ardından bir süre sonra ayrıldı. Ayrılığın ardından Heja, annesi Şükran Ö. ile birlikte polise giderek, 16 yaşındayken S.E.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia edip, şikayetçi oldu. Temmuz ayında gözaltına alınan S.E., 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.Olayın ardından S.E.'nin resmi nikahlı eşi, Heja Ö.'nün annesi Şükran Ö. ve 15 yaşındaki kız kardeşi M.B.Ö. ile yaşadığı cinsel içerikli görüntüleri avukatları Gurbet Bilbay'a teslim etti. Bilbay'ın şikayetçi olması üzerine görüntüleri izleyen ekipler, Heja ve annesi Şükran Ö.'yü gözaltına alındı. Anne ve kızı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 yaşındaki M.B.Ö. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alarak yurda yerleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken ailenin 10 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuklarının da korumaya alınması için çalışmalar devam ediyor.

'ASIL SUÇLULARIN TUTUKLANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Avukat Gurbet Bilbay, anne ile kızın çıkar çatışmasından kaynaklı müvekkilinin cinsel istismar iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Bilbay, "Olayın seyrini değiştirecek önemi bulgular ve deliller elde ettik. Çocuk Şube Müdürlüğü ekibiyle beraber sıkı bir çalışmayla asıl iddiada bulunan anne ve kızın ifadesine başvuruldu. Büyük ihtimalle ilk duruşmada da müvekkilimi tahliye edeceğiz. Adalete güveniyoruz, asıl suçluların tutuklanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.