Mardin'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Mardin'in Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçe kırsalında çıkan anız ve örtü yangınları söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mardin'de 3 ilçede 6 farklı noktada henüz belirlemeyen bir nedenle yangınlar çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangınlar itfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınlar ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN