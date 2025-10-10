Haberler

Mardin'de Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 12 Yaralı

Mardin'de Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 12 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
