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Mardin'de çıkan yangın faciayı önledi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yangın anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yangın anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, sabah saatlerinde Ofis Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aile fertlerinin evde olmadığı anda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürmesi ve evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Zamanında müdahale ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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