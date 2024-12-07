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Mardin'de Çıkan Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin'de Çıkan Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, eski kasaplar çarşısındaki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde eski kasaplar çarşısında bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılamaz hale egeldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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