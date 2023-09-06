Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Tepebaşı Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma, tarafların ailelerinin de olaya dahil olması sonucu taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.