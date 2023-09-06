Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Tepebaşı Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma, tarafların ailelerinin de olaya dahil olması sonucu taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tepebaşı Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların ailelerinin de olaya dahil olması sonucu taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla yaralanan M.N.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Beşir Şavur - 3. Sayfa