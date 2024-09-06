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Mardin'de çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'de çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kırsal Ortaköy Mahallesi'nde cadde ortasında daha önce aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada

M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç., M.Ç., A.Ç ve H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan F.Ç., kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mahallede ve yaralıların tedaviye alındığı hastanelerin çevresinde taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.

Kavgayla ilgili inceleme başlatılırken, olaya karıştığı belirlenen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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