Mardin'de çiftlik yangınında itfaiye müdahalesi sürüyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan çiftlik yangınında, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu'nun Höyüklü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir çiftlikte yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte tonlarca saman yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - MARDİN