Mardin'de cezaevi izinlisi oğlu tarafından vurulan baba hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir baba, oğluyla yaşadığı tartışma sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevinden izinli çıkan N.A., oğlu U.A. ile aralarında çıkan tartışma sonucu oğlu tarafından vuruldu.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden baba N.A., evde yapılan adli incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN