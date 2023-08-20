Mardin'de boğulma tehlikesi yaşayan genç kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki genç kurtarıldı.

Olay, saat 16: 15'te Nusaybin-Midyat yolu Beyazsu mevkiinde meydana geldi. Siyah ile beyaz suyun birleştiği noktada serinlemeye çalışan 23 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar hemen müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN