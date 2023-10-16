Mardin'de bir kadın marketten yoğurt çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir markette yaşanan olayda, bir kadın dışarıda bulunan yoğurt dolabından yoğurt çalarak kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Mardin'de bir kadın, marketin dışarıda bulunan dolabından yoğurt çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen bir kadın, dışarıda bulunan yoğurt dolabının olduğu bölüme yöneldi. Kadın dolaptan yoğurt çalarak uzaklaşırken, yaşanan hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN